Первый заместитель мэра Уфы Хусаинов: Класть асфальт в лужи нельзя

Уж сколько раз твердили журналистам о новых технологиях и современном асфальте, который якобы можно укладывать и в лужи, и в снег. Но ни горожане, ни представители СМИ не верили этому. И оказалось, что не зря. Сегодня первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов подтвердил догадки многих - класть асфальт в лужи нельзя