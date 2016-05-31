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Первый заместитель мэра Уфы Хусаинов: Класть асфальт в лужи нельзя

31 мая 2016, 15:27
Уж сколько раз твердили журналистам о новых технологиях и современном асфальте, который якобы можно укладывать и в лужи, и в снег. Но ни горожане, ни представители СМИ не верили этому. И оказалось, что не зря. Сегодня первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов подтвердил догадки многих - класть асфальт в лужи нельзя

Салават Хусаинов подтвердил, что класть асфальт в лужи нельзя. По словам чиновника, это прямое нарушение, последствия которого нарушителям придется устранять за собственные средства.

- Литой асфальт, не литой, не имеет значения - укладывать в лужи нельзя, ни при каких условиях! Любое нарушение необходимо фиксировать. Тот, кто допустил это, будет восстанавливать потом, - сказал Салават Хусаинов. - Фотографии, где зафиксировано нарушение, можно направлять или в управление коммунального хозяйства, или в администрацию города.

Нарушителей накажут, говорит чиновник, претензионная работа ведется и приносит свои результаты. ИА Медиакорсеть решило провести эксперимент, наш корреспондент зафиксировал факт укладки асфальта в лужу на улице Степана Кувыкина, в районе остановки «Институт профзаболеваний». Через месяц мы проверим, в каком состоянии дорога на том участке.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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