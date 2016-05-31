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На территории Ставропольского края требуют ввести запрет на алкоголь

31 мая 2016, 18:25
Блюстители закона Ставропольского края требуют от депутатов внести поправки в законодательство и ввести запрет на реализацию в течение четырех праздничных дней в году. К ним причислены последний звонок, 1-ое сентября, 9 мая и день Ставропольского края.

Издание Newstracker.ru приводит мнение правоохранителей, которые считают, что данные меры позволят снизить многие криминогенные показатели в эти дни. Депутаты не поддержали подобных заявлений, объясняя тем, что поправить таким способ ситуацию невозможно. А так же что подобные проблемы, но в большем объеме будут ожидать накануне праздников. Действенным методом будет являются воспитание у общественности нравственности, культуры и осознания вреда от алкоголя как самим людям, так и страдающим от их неадекватного поведения окружающим.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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