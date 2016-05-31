Медики в Ростовской больнице обнаружили у ребенка Гепатит С и промолчали

Интернет-издание Rostovgazeta.ru сообщает, что родители, узнавшие о данном факте, обратились с заявлением в прокуратуру. Гепатит С довольно опасное и тяжелое инфекционное заболевания. При контакте с подобными больными необходимо соблюдать некоторые правила. По инструкции любой медработник обязан сообщить о факте подобных результатов. Но в этот раз, как и во многие другие этого не было сделано. Медработники больницы Донецка, Ростовской области не сообщили о данном факте ни в поликлинику, ни в другие соответствующие службы. Поэтому сейчас проводятся массовые проверки, и решается вопрос о наказании виновных.