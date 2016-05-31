Матвиенко поддержала просьбу Хамитова о раскрытии налоговой тайны

На заседании Научно-экспертного совета обсуждались межбюджетные отношения в Российской Федерации.
Валентина Матвиенко отметила, что реальный федерализм предполагает наличие у регионов возможностей для обеспечения всем гражданам определённого «неснижаемого» стандарта качества жизни – стандарта благополучия.
– Достижение такого стандарта должно стать целью, а сам стандарт – механизмом реализации государственной политики, – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Имеются в виду доходы населения, качество и доступность образования, размещение медицинских учреждений. Стандарт благополучия должен включать и экологическую составляющую, и культурную среду.
По её словам, долгое время в стране декларировалась политика выравнивания регионов, которая заключалась в перераспределении бюджетных средств, но многие инструменты оказались неэффективными.
Валентина Матвиенко констатировала, что мировой опыт федерализма выработал универсальную формулу: полномочия – это финансы.
– Именно реализация на практике принципа бюджетного федерализма позволяет регионам быть субъектами Федерации, то есть, самостоятельно и под свою ответственность планировать и исполнять свой бюджет, разрабатывать и реализовывать программы развития, – пояснила она.
Как отметила спикер Совета Федерации, бюджетная система России, сохраняет чрезмерно высокую степень централизации налогово-бюджетных полномочий. Основная часть доходов и расходов распределяется на федеральном уровне. Вместе с тем в последние годы идёт интенсивный процесс передачи полномочий на уровень субъектов Федерации. При этом большая их часть не обеспечена источниками финансирования. Сегодня многие регионы для того, чтобы выполнить все социальные обязательства, положения майских указов Президента России, вынуждены наращивать государственный долг и дефициты бюджетов.
Валентина Матвиенко предложила подумать о принципиальном расширении налоговых полномочий регионов и разрешении им устанавливать собственные налоги, например, налог с розничных продаж.
– Надо чётко осознавать, что в ситуации, когда по итогам года в 76 субъектах Федерации бюджеты исполнены с дефицитом, регионы не имеют возможности финансировать программы развития, – подчеркнула она, указав на необходимость найти инструмент, который позволит им привлекать средства на развитие и при этом не нарушать финансовую стабильность. – Таким инструментом может стать выпуск региональных ценных бумаг.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов в своем выступлении отметил, что до сих пор нет закона о статусе субъекта Российской Федерации.
- Соответственно, нет и сформированного правового поля, - подчеркнул он. - До сего дня предмет разграничения отдаётся на откуп ведомствам, министерствам, корпорациям. В принципе, конечно же, это неверно. То есть нужна надёжная, правовая база в этом вопросе.
Рустэм Хамитов посетовал, что финансовые возможности Башкирии в последние годы сужаются, и привел цифры:
- В 2012 году наша региональная адресная инвестиционная программа была 17 млрд рублей. Сегодня она 5-6 млрд рублей. За четыре года мы потеряли 10 млрд рублей.
Рустэм Хамитов предложил разрешить руководителям пользоваться налоговыми данными крупных предприятий:
- Налоговая тайна сегодня законодательно недоступна руководителям регионов. Это как понимать? Как управлять большим хозяйством, когда ты не знаешь, сколько доходов получаешь? Мы обратились в Государственную Думу: «Примите, пожалуйста, закон о том, чтобы руководителям регионов официально разрешалось пользоваться налоговыми данными». Дума отклонила. Это было недавно – два-три месяца назад. И как дальше с этим работать, мы не понимаем.
Валентина Матвиенко поддержала Рустэма Хамитова в вопросе о том, что руководители регионов должны иметь доступ к налоговым данным крупных компаний, работающим на их территории, сообщается на официальном сайте главы региона. Она обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой проанализировать ситуацию и инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство.
– Сегодня речь идет о том, что пришло время менять принципы региональной политики, – сказала она. – Требуется изменение стратегического подхода к региональной налоговой, бюджетной политике, имея в виду, что мы – Федерация. Надо каждый регион чувствовать в федеральном центре.