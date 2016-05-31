Матвиенко поддержала просьбу Хамитова о раскрытии налоговой тайны

- Налоговая тайна сегодня законодательно недоступна руководителям регионов. Это как понимать? Как управлять большим хозяйством, когда ты не знаешь, сколько доходов получаешь? Мы обратились в Государственную Думу: «Примите, пожалуйста, закон о том, чтобы руководителям регионов официально разрешалось пользоваться налоговыми данными». Дума отклонила. Это было недавно – два-три месяца назад. И как дальше с этим работать, мы не понимаем.