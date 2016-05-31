День предпринимателя в Ставрополе ознаменовался соревнованиями

Интернет-издание Newstracker.ru пишет, что в соревнованиях поучаствовали многие организации, включая команду местного интернет провайдера «Зелёная точка». Все участники соревновались в честном бою. Они и перетягивали канаты, и побеждали противников в пейнтболл и в прочих состязаниях. Все до единого участника сообщают, что подобные мероприятия благотворно влияют на развитие бизнеса. В первую очередь это проявление командного единства, что очень важно для любой компании. Ну и конечно же построение крепких и плодотворных отношений с другими предприятиями, основанными исключительно на положительных эмоциях. Действия происходили в парке «Победы». За время прохождения гуляний все познакомились друг с другом и успели наладить контакты.