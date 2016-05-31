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18-летний житель Нижнего Тагила утонул в фонтане

31 мая 2016, 04:06
Следственный комитет Нижнего Тагила назвал предварительную причину гибели 18-летнего юноши из Нижнего Тагила. По информации комитета, все признаки указывают на то, что молодой человек захлебнулся.

Издание Tagilcity.ru пишет, что проведенное обследование тела погибшего молодого человека указало на наступление смерти в результате попадания воды в его дыхательные пути. Информация о том, что юношу ударило током, не подтвердилась. Но экспертиза еще не закончена и она продлится примерно еще 2 недели.

25 мая поздно вечером у городского центрального фонтана Нижнего Тагила отдыхали молодые люди, и один из них прыгнул в фонтан. 18-летний юноша больше не выплыл. Свидетели говорят о том, что они пытались вытащить тело и им не давали это сделать удары током.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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