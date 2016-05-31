18-летний житель Нижнего Тагила утонул в фонтане

Издание Tagilcity.ru пишет, что проведенное обследование тела погибшего молодого человека указало на наступление смерти в результате попадания воды в его дыхательные пути. Информация о том, что юношу ударило током, не подтвердилась. Но экспертиза еще не закончена и она продлится примерно еще 2 недели.
25 мая поздно вечером у городского центрального фонтана Нижнего Тагила отдыхали молодые люди, и один из них прыгнул в фонтан. 18-летний юноша больше не выплыл. Свидетели говорят о том, что они пытались вытащить тело и им не давали это сделать удары током.