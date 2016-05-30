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В Уфе создадут электронную карту кладбищ

30 мая 2016, 15:21
В ответ на критику прокуратуры и УФАС комбинат специализированного обслуживания Уфы презентовал новый проект. К середине лета чиновники планируют сформировать электронную систему кладбищ. По ней можно будет найти могилу и определить маршрут к ней.

Вмешательство прокуратуры и УФАС, по-видимому, начало давать свои плоды. Администрация города сегодня сообщила о создании электронной базы кладбищ. Программное обеспечение и интефейс для этого уже есть. С начала года база начала пополняться: на сегодня уже внесена информация о 80 тысячах умерших. До конца года эта цифра увеличится до 315 тысяч: будут внесены данные по Северному и Южному кладбищам.

- Данные по кладбищам будут доступны каждому на специальном сайте, - пояснили «Медиакорсети» в пресс-службе администрации города. – В комбинате помимо этого, конечно, будет своя внутренняя, более полная система учета.

На сайте будет раздел «Книга памяти историко-мемориальных кладбищ Уфы». Его сформируют совместно с краеведами Аксаковского Фонда. Комплексное программное обеспечение для мобильных устройств будет работать на всех популярных платформах - Android, iOS, Windows

Тестовую версию планируется запустить в третьем квартале этого года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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