В Уфе создадут электронную карту кладбищ

Вмешательство прокуратуры и УФАС, по-видимому, начало давать свои плоды. Администрация города сегодня сообщила о создании электронной базы кладбищ. Программное обеспечение и интефейс для этого уже есть. С начала года база начала пополняться: на сегодня уже внесена информация о 80 тысячах умерших. До конца года эта цифра увеличится до 315 тысяч: будут внесены данные по Северному и Южному кладбищам.