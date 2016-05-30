mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В фотоконкурсе "ТоЯма ТоКанава" появился новый участник

30 мая 2016, 16:37
В Уфе на улице Менделеева прохожие заметили неприметную яму, которая может причинить значительный вред проезжающим мимо машинам. Снимок ямы прислали на фотоконкурс редакции "ТоЯма ТоКанава".

Мы продолжаем публиковать фотографии дорожных ям, мешающих нормальному движению на улицах Уфы.

В выходные прохожие заметили яму рядом с домом № 140/3 по улице Менделеева.

- Она незаметна на первый взгляд, шириной около 30-40 см, но глубиной с половину автомобильного колеса, - сообщили очевидцы. - Так что если кто-то наедет на эту яму, то подвеску точно повредит. Яма появилась на дороге, которую отремонтировали сравнительно недавно: 3-4 года назад.

Напоминаем, что мы принимаем на фотоконкурс снимки, сделанные в любом городе Башкирии. Обязательное требование - указать время и место дорожной ямы, мешающей движению, а также ее примерные параметры.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07