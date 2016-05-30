В фотоконкурсе "ТоЯма ТоКанава" появился новый участник

- Она незаметна на первый взгляд, шириной около 30-40 см, но глубиной с половину автомобильного колеса, - сообщили очевидцы. - Так что если кто-то наедет на эту яму, то подвеску точно повредит. Яма появилась на дороге, которую отремонтировали сравнительно недавно: 3-4 года назад.