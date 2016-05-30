В фотоконкурсе "ТоЯма ТоКанава" появился новый участник

Мы продолжаем публиковать фотографии дорожных ям, мешающих нормальному движению на улицах Уфы.
В выходные прохожие заметили яму рядом с домом № 140/3 по улице Менделеева.
- Она незаметна на первый взгляд, шириной около 30-40 см, но глубиной с половину автомобильного колеса, - сообщили очевидцы. - Так что если кто-то наедет на эту яму, то подвеску точно повредит. Яма появилась на дороге, которую отремонтировали сравнительно недавно: 3-4 года назад.
Напоминаем, что мы принимаем на фотоконкурс снимки, сделанные в любом городе Башкирии. Обязательное требование - указать время и место дорожной ямы, мешающей движению, а также ее примерные параметры.