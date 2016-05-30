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В Башкирии завели дело на тех, из-за кого ворота упали на малыша

30 мая 2016, 12:54
Сотрудники следственного комитета Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Напомним, ребенок, на которого в Янауле свалилась тяжелая металлическая створка ворот, получил серьезные травмы головы.

Днем 22 мая 2016 года шестилетний мальчик гулял вместе со своим старшим приятелем неподалеку от лицея в Янауле. Малыш залез на створку металлических ворот и начал ее раскачивать, в результате чего створка упала и придавила ребенка. Мальчик получил серьезные травмы головы. Как оказалось, в начале мая текущего года створку спилили вместе с трубой для транспортировки крупногабаритного груза, а при монтаже не закрепили должным образом.

- Сейчас устанавливаются все детали происшествия. Степень тяжести вреда, причиненного ребенку, определит судебно-медицинская экспертиза. Также для определения качества монтажа ворот назначена строительно-техническая экспертиза, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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