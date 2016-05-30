В Башкирии завели дело на тех, из-за кого ворота упали на малыша

Днем 22 мая 2016 года шестилетний мальчик гулял вместе со своим старшим приятелем неподалеку от лицея в Янауле. Малыш залез на створку металлических ворот и начал ее раскачивать, в результате чего створка упала и придавила ребенка. Мальчик получил серьезные травмы головы. Как оказалось, в начале мая текущего года створку спилили вместе с трубой для транспортировки крупногабаритного груза, а при монтаже не закрепили должным образом.