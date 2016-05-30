В Башкирии рассказали про проект «Открой республику»

- С его помощью можно спланировать двух и однодневные туры по региону, с подробными маршрутами красивейших мест, природных памятников. Этот проект создан в помощь тем, кто хочет узнать привычную для себя республику с другой стороны, посетить разные уголки родного края, - сказала телеведущая канала «Россия» Инга Юмашева. - В рамках данного проекта начал работать отдельный туристический портал, на котором предоставлена информация по маршрутам с их подробным описанием.
По словам телеведущей, в Башкирии слабо развит корпоративный туризм, и этот проект сможет помочь многим компаниям планировать совместный отдых своих сотрудников.С помощью системы поисковых фильтров туристы смогут выбирать и выстраивать маршруты по определенным параметрам, опираясь на личные пожелания и возможности.
- В проект «Открой республику» пока входят 20 объектов, среди которых уникальные уголки природы Башкирии: пещера Шульган-Таш, стерлитамакские шиханы, Нугушское и Павловское водохранилища, озеро Аслыкуль и водопад Шарлама, Иремель и многие другие, - подчеркнул заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Самсонов. – Портал выступает, как некий конструктор для жителей, которые хотят запланировать свой отдых. Здесь же будут размещаться советы бывалых туристов, заработает и обратная связь, где люди могут оставлять свои замечания и пожелания. Будем составлять и реестр добросовестных турфирм, участие для которых в проекте является бесплатным.
Аналогов такого проекта в России пока нет, и мы выступили первыми, обвинений со стороны своих политических конкурентов мы не боимся. Запуск этого проекта никоим образом не связан с выборами в Госдуму, - отметил Александр Самсонов.
- Обратная связь очень важна и для государственных органов, которые занимаются развитием внутреннего туризма, мы сможем черпать информацию не из отчетов, а напрямую получая отзывы людей о тех или иных маршрутах, - отметил заместитель председателя Госкомитета по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов, - в проекте сильно заинтересованы и муниципалитеты, которые могут пополнять свои бюджеты за счет развития туризма в регионе.