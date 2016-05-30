В Башкирии рассказали про проект «Открой республику»

- В проект «Открой республику» пока входят 20 объектов, среди которых уникальные уголки природы Башкирии: пещера Шульган-Таш, стерлитамакские шиханы, Нугушское и Павловское водохранилища, озеро Аслыкуль и водопад Шарлама, Иремель и многие другие, - подчеркнул заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Самсонов. – Портал выступает, как некий конструктор для жителей, которые хотят запланировать свой отдых. Здесь же будут размещаться советы бывалых туристов, заработает и обратная связь, где люди могут оставлять свои замечания и пожелания. Будем составлять и реестр добросовестных турфирм, участие для которых в проекте является бесплатным.