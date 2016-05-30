Уфа войдет в железнодорожный турмаршрут с Самарой и Саратовом

Турмаршрут будет включать двух-трехдневное пребывание в каждом городе. На следующей неделе в госкомитете запланирован круглый стол с туроператорами из Самары и Саратова. На нем планируется обсудить все организационные вопросы. Уже этим летом начинает курсировать новенький скорый поезд № 103/104 «Уфа-Самара-Саратов». Первый рейс отправится из Уфы 10 июня. Остановки, которые совершит скорый поезд - Раевка, Аксаково, Приютово, Абдуллино, Бугуруслан, Новоотрадная, Самара, Чапаевск, Сызрань-Город, Возрождение и Сенная. Продажа билетов уже открыта.