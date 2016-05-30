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Уфа войдет в железнодорожный турмаршрут с Самарой и Саратовом

30 мая 2016, 14:37
Госкомитет Башкирии по туризму в этом году решил заняться развитием железнодорожного туризма. Уже летом планируется пустить дневной экспресс по маршруту Уфа-Самара-Саратов. В каждом городе для отдыхающих будут предусмотрены экскурсии: сейчас ведомство прорабатывает организационные вопросы с туроператорами. Также госкомитет планирует включить Уфу в турмаршрут с Северным Кавказом.

О новых проектах рассказал сегодня на круглом столе по развитию внутреннего туризма замруководителя госкомтуризма Башкирии Роман Шайхутдинов.

- Принимая во внимание наши большие расстояния, железная дорога может стать хорошей альтернативой, - отметил чиновник. – Тем более что цены вполне приемлемые. Например, стоимость билета "Уфа-Самара" составит от 731 рубля, для детей от 5 до 9 лет – от 250 рублей.

Турмаршрут будет включать двух-трехдневное пребывание в каждом городе. На следующей неделе в госкомитете запланирован круглый стол с туроператорами из Самары и Саратова. На нем планируется обсудить все организационные вопросы. Уже этим летом начинает курсировать новенький скорый поезд № 103/104 «Уфа-Самара-Саратов». Первый рейс отправится из Уфы 10 июня. Остановки, которые совершит скорый поезд - Раевка, Аксаково, Приютово, Абдуллино, Бугуруслан, Новоотрадная, Самара, Чапаевск, Сызрань-Город, Возрождение и Сенная. Продажа билетов уже открыта.

Помимо этого Уфа может быть включена в проект «Чайный экспресс», который ездит сейчас из Москвы на Северный кавказ. Сейчас, по словам Шайхутдинова, ведутся переговоры с правительством Кабардино-Балкарии.

- Там несколько иная схема, ночью идет поезд, приезжает в какой-то город, там целый день экскурсионка, - пояснил Шайхутдинов. - Мы хотим, чтобы наш город стал новым направлением. А в дальнейшем планируем сделать Уфу центром, через который может будет отправлять туристов в другие места.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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