Уфа войдет в железнодорожный турмаршрут с Самарой и Саратовом

О новых проектах рассказал сегодня на круглом столе по развитию внутреннего туризма замруководителя госкомтуризма Башкирии Роман Шайхутдинов.
- Принимая во внимание наши большие расстояния, железная дорога может стать хорошей альтернативой, - отметил чиновник. – Тем более что цены вполне приемлемые. Например, стоимость билета "Уфа-Самара" составит от 731 рубля, для детей от 5 до 9 лет – от 250 рублей.
Турмаршрут будет включать двух-трехдневное пребывание в каждом городе. На следующей неделе в госкомитете запланирован круглый стол с туроператорами из Самары и Саратова. На нем планируется обсудить все организационные вопросы. Уже этим летом начинает курсировать новенький скорый поезд № 103/104 «Уфа-Самара-Саратов». Первый рейс отправится из Уфы 10 июня. Остановки, которые совершит скорый поезд - Раевка, Аксаково, Приютово, Абдуллино, Бугуруслан, Новоотрадная, Самара, Чапаевск, Сызрань-Город, Возрождение и Сенная. Продажа билетов уже открыта.
Помимо этого Уфа может быть включена в проект «Чайный экспресс», который ездит сейчас из Москвы на Северный кавказ. Сейчас, по словам Шайхутдинова, ведутся переговоры с правительством Кабардино-Балкарии.
- Там несколько иная схема, ночью идет поезд, приезжает в какой-то город, там целый день экскурсионка, - пояснил Шайхутдинов. - Мы хотим, чтобы наш город стал новым направлением. А в дальнейшем планируем сделать Уфу центром, через который может будет отправлять туристов в другие места.