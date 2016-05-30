mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Террористы сделали Париж менее привлекательным городом для туристов

30 мая 2016, 04:19
Вице-мэр Парижа Патрик Клугман рассказал, что после терактов 2015 года французская столица стала терять туристов. Представитель мэрии не сомневается, что причиной являются именно теракты.

Интернет-издание Inkazan.ru приводит слова Патрика Клугмана. Он рассказал, что ранее ежегодный турпоток в Париж составлял около 65 миллионов человек. Но после 2015 года, когда террористы атаковали в Париже сразу несколько объектов, включая театр «Батаклан», число туристов уменьшилось на 30%.

Сам Клугман с докладом выступил на одном из заседаний организации «Объединённые города и местные власти». Пленарное заседание открылось ещё несколько дней назад. Во время работы организации участники должны обсудить ряд актуальных вопросов, связанных с развитием городов. На повестку дня также был вынесен и вопрос туристической привлекательности. Именно в рамках этой проблематики и выступал вице-мэр Патрик Клугман.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48