Террористы сделали Париж менее привлекательным городом для туристов

Сам Клугман с докладом выступил на одном из заседаний организации «Объединённые города и местные власти». Пленарное заседание открылось ещё несколько дней назад. Во время работы организации участники должны обсудить ряд актуальных вопросов, связанных с развитием городов. На повестку дня также был вынесен и вопрос туристической привлекательности. Именно в рамках этой проблематики и выступал вице-мэр Патрик Клугман.