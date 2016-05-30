Следком Башкирии возбудил дело об утонувшем в водохранилище мальчике

Днем 28 мая 2016 года на берег Нугушского водохранилища на познавательную экскурсию выехали 19 гимназистов из Мелеуза в сопровождении пяти взрослых. Дети играли в волейбол на понтоне под присмотром педагогов, когда мяч улетел в воду. 14-летний мальчик прыгнул в воду за улетевшим снарядом и утонул. Тело вытащили из воды на следующий день местные жители.