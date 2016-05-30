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Следком Башкирии возбудил дело об утонувшем в водохранилище мальчике

30 мая 2016, 13:22
Подросток утонул на глазах ответственных за его жизнь взрослых. Тело 14-летнего мальчика нашли на следующий день после происшествия. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Днем 28 мая 2016 года на берег Нугушского водохранилища на познавательную экскурсию выехали 19 гимназистов из Мелеуза в сопровождении пяти взрослых. Дети играли в волейбол на понтоне под присмотром педагогов, когда мяч улетел в воду. 14-летний мальчик прыгнул в воду за улетевшим снарядом и утонул. Тело вытащили из воды на следующий день местные жители.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо или лица из числа взрослых, возможно, причастные к совершению преступления, - сообщают в следственном комитете Башкирии.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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