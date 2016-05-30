mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Хоккеисты Маргамов и Разумняк продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

30 мая 2016, 19:21
Нападающие Булат Маргамов и Валентин Разумняк приняли предложения хоккейного клуба «Салават Юлаев» о продлении контрактов сроком на два года, сообщили в пресс-службе клуба.

Валентин Разумняк в прошедшем сезон 10 матчей сыграл за нефтекамский «Торос», а потом вернулся в «Толпар». Булат Маргамов весь сезон отыграл в «юлаевской молодёжке» в чемпионате МХЛ, где был лидером атак команды.

Как рассказал нападающий молодёжной команды «Толпар» Валентин Разумняк», над предложением клуба он размышлял недолго:

- Как только поступило предложение о продлении контракта, я сразу согласился. Хотел остаться в системе родного клуба, и пробиваться тут, другие варианты даже не рассматривал. Во многом принимал решение сам, но, конечно, советовался с родителями и агентом.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48