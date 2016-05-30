Хоккеисты Маргамов и Разумняк продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

Валентин Разумняк в прошедшем сезон 10 матчей сыграл за нефтекамский «Торос», а потом вернулся в «Толпар». Булат Маргамов весь сезон отыграл в «юлаевской молодёжке» в чемпионате МХЛ, где был лидером атак команды.
Как рассказал нападающий молодёжной команды «Толпар» Валентин Разумняк», над предложением клуба он размышлял недолго:
- Как только поступило предложение о продлении контракта, я сразу согласился. Хотел остаться в системе родного клуба, и пробиваться тут, другие варианты даже не рассматривал. Во многом принимал решение сам, но, конечно, советовался с родителями и агентом.