Александр Зинченко из «Уфы» стал самым молодым автором гола в сборной Украины

Александра Зинченко вызвали в состав сборной Украины, что называется, в последний момент. Его не включили в предварительную заявку сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы-2016. Сообщалось, что его вызовут в молодёжную команду, но 26 мая стало известно, что он не приедет в расположение «молодёжки» из-за микроповреждения. Напомним, ранее Зинченко повредил мизинец и поэтому почти не принимал участия в последних играх за "Уфу"
- Воспринимаю этот вызов как большой шанс, который я хочу использовать. Я готов приложить максимум усилий для того, чтобы закрепиться в основной когорте национальной команды, - процитировал Зинченко перед матчем официальный сайт федерации футбола Украины . И он слово свое сдержал. При счете 1:1 Зинченко забил гол на 48-ой минуте матча, сам создав себе голевой момент.
Зинченко свой первый гол за сборную забил в возрасте 19 лет и 165 дней. Тем самым он побил рекорд знаменитого форварда Андрея Шевченко, который свой первый гол в составе национальной сборной забил в возрасте 19 лет и 214 дней.
В итоге сборная Украины победила Румынию со счетом 4:3.
Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко после игры отметил вклад новобранцев, игроков РФПЛ, Богдана Бутко, Александра Зинченко и Евгения Селезнёва:
- Мы за этими игроками наблюдаем уже давно. Сегодняшняя игра показала, что мы не зря обратили на это трио внимание. Они однозначно усиливают конкуренцию за место в составе. Если бы они нас не интересовали, мы бы их не приглашали. А когда именно отправлять приглашения – это вопрос второстепенный.
Сегодня, по словам Фоменко, тренерский штаб соберётся и определит игроков, которые будут участвовать в финальном турнире чемпионата Европы. Так что вполне возможно, что Зинченко будет играть в составе сборной Украины на Евро-2016.