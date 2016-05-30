Александр Зинченко из «Уфы» стал самым молодым автором гола в сборной Украины

- Мы за этими игроками наблюдаем уже давно. Сегодняшняя игра показала, что мы не зря обратили на это трио внимание. Они однозначно усиливают конкуренцию за место в составе. Если бы они нас не интересовали, мы бы их не приглашали. А когда именно отправлять приглашения – это вопрос второстепенный.



Сегодня, по словам Фоменко, тренерский штаб соберётся и определит игроков, которые будут участвовать в финальном турнире чемпионата Европы. Так что вполне возможно, что Зинченко будет играть в составе сборной Украины на Евро-2016.