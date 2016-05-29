В Стерлитамаке прошел полумарафон

Легкоатлеты преодолели три дистанции - 2, 10 и 21,1 километра. На старт вышли более 1000 человек из 10 регионов России. Самому младшему участнику забега – всего два года, старшему - далеко за 80.
В полумарафоне приняли участие любители бега, профессиональные бегуны, медийные персоны, артисты и политики. Из именитых гостей участвовали музыкальная группа Via Chappa, член сборной России по марафонскому бегу Андрей Сафронов, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко.
В регионе активно развивается новый формат массовых спортивных состязаний. Зарождается спортивный туризм, когда ради участия в забеге в Башкирию приезжают спортсмены из соседних регионов страны. Появился и социально ответственный бизнес, готовый взять на себя расходы по проведению подобных мероприятий. Так группа компаний «Гранель» на организацию стерлитамакского марафона выделила более полумиллиона рублей.
Стерлитамакский полумарафон — своеобразная подготовка к Уфимскому марафону, который пройдет в Уфе в сентябре 2016-го года уже во второй раз. Первый раз Уфимский международный марафон прошел в 2015-м году, и с тех пор решили проводить его ежегодно. Участие в нем тогда приняли более трех тысяч любителей бега со всего мира.
- Что такое спортивный туризм? Люди готовы ездить из города в город, чтобы в разных местах пробежать дистанции. Таким образом, они открывают для себя новые города, получают новые эмоции. Приезжая на такие состязания, спортсмены тратят деньги, живут в отелях. В соседней Казани мэрия выделила на организацию марафона 10 миллионов рублей, а экономический эффект от мероприятия составил около сотни миллионов - в десять раз больше! Такие забеги сегодня проводятся во всем мире. У Уфы есть хорошие шансы встать в ряд с такими городами, как Москва, Нью-Йорк, Берлин и другие. Поэтому мы поддерживаем такие мероприятия, мы уверены, что будущее – за здоровым и активным поколением, - говорит вице-президент ГК «Гранель» Денис Назаров.
Идейный вдохновитель забегов, директор Уфимского международного марафона Владислав Литвинчук утверждает, что проведение масштабных спортивных мероприятий — хороший способ для развития туристической привлекательности города и инструмент для пополнения местного бюджета:
- Уфа входит в топ-семь городов по проведению международных марафонов. Увлечение бегом — одна из форм здорового образа жизни, и мы считаем, что такое хобби жителей республики надо поддерживать, организовывать массовые забеги в других городах Башкирии, поднимать уровень интереса к физкультуре и спорту, развивать здоровье наших горожан.
Стерлитамакский марафон завершился, но уже сейчас его организаторы начали работу над проведением в Уфе международного марафона. Он состоится в сентябре. Создан и запущен специальный портал — ufamarathon.ru - на котором можно зарегистрироваться на участие в забеге.
11 сентября 2016-го года в Уфе пройдет второй международный марафон, организаторы ожидают уже 4 тысячи участников.
Интересно наблюдать за тем, как увлечение бегом у жителей Башкирии становится своеобразной модой – в самом хорошем смысле этого слова. Среди тех, кто вышел на дистанцию, не только профессиональные бегуны. Например, почти в полном составе бежала группа ВИА ЧАППА. Ее бессменный лидер Илья Тавлияров (Патрик) рассказал, что бегом увлекся почти случайно: в прошлом году во время уфимского марафона он решил испытать себя (даже без тренировок) и заявился на дистанцию 10 километров. После финиша вдруг ощутил прилив счастья. С тех пор бегает регулярно:
- Марафон, в таком формате, как он проходит сейчас – это не спорт, это не насилие над собой. Это «фан» - то есть то, что ты делаешь для своего удовольствия. Есть несколько трасс – 2 километра, 4, 5, 10, 21, 42… Ты можешь выбрать любую дистанцию, любую комфортную тебе скорость. Никто не заставляет тебя, как на уроке физкультуры в школе, бежать быстрее, чем ты можешь, ставить рекорды. Ты бежишь в толпе с такими же единомышленниками, как ты… Это заряжает.
Еще один момент: никто не поставит тебе «двойку», если ты сойдешь с дистанции. Потому что ты это делаешь не для других, а для себя. Это вызов себе. И если ты его делаешь, и если ты проходишь дистанцию – конечно, ты счастлив! – рассказывает Илья.
Каждый участник регистрируется на специальном сайте, платит вступительный взнос. Эти деньги идут на сувенирную продукцию для самих же бегунов: они получают майки с логотипом марафона, браслеты, медали. Награду получает каждый, кто вышел на старт. В этом - принцип большого праздника. Каждый должен уйти с памятным подарком.
- Раньше состязания по бегу проводили без вступительных взносов со спортсменов. Во времена СССР такие расходы на себя брало государство. После развала Союза организаторы марафонов искали спонсоров, но сами спортсмены не были готовы платить взносы. Логика такая: «Я бегу, почему я должен платить?» Но бегунов становилось все меньше, спонсорам такой узкий сегмент стал неинтересен. В итоге, в одно время бег оказался на обочине спортивной жизни. Мы обратили внимание на то, как это организовано за рубежом. В той же Америке бегом увлечены сотни тысяч людей. Международные марафоны в Нью-Йорке и Берлине собирают десятки тысяч участников. Люди готовы платить вступительные взносы, ехать куда-то за тридевять земель, чтобы общаться с такими же увлеченными бегом людьми, совершать какие-то памятные для себя поступки, - говорит директор уфимского марафона Владислав Литвинчук.
Такой формат было решено перенести в Уфу. Факт, что вступительных взносов (речь идет о сумме до тысячи рублей в зависимости от дистанции) хватает только на «сувенирку». Однако возникает еще множество других затрат. Марафон в новом виде – это не просто бег, это целый праздник для участников. Надо обеспечить их водой и питанием, должна быть концертная программа в конце, взаимодействие с городскими властями, чтобы организовать туалеты и перекрытие улиц. Наконец, одна из самых затратных частей – обеспечение старта и финиша специальной программой, которая автоматически фиксирует время спортсменов. Система называется «хронометраж». Каждый участник получает номер, в который вшит специальный чип. Пересекая стартовую линию, чип дает сигнал программе. На финише происходит то же самое. Это позволяет выявить победителя – раз. Во-вторых, каждый участник получает в конце СМС со своим результатом. Это позволяет ему в дальнейшем отслеживать свой прогресс.
На Уфимском международном марафоне ожидается уже около 4 тысяч любителей бега. Аудитория марафонцев растет. Появились даже специализированные Клубы, которые берутся за то, чтобы научить новичка правильному бегу и к прохождению марафонской дистанции. Главный редактор телеканала РБК-Уфа Руслан Рахимов пробежал в Стерлитамаке 2-километровую дистанцию и теперь будет готовиться к тому, чтобы в Уфе пробежать 10.
- Честно говоря, в последний раз я бегал в университете, - рассказал Медиакорсети Руслан Рахимов. - И бежать спустя 15 лет пусть даже 2 километра мне было страшновато. Вдруг не справлюсь? Решил для себя: если что - остановлюсь и пойду пешком. Однако, оказалось, что в потоке с единомышленниками находиться легко, просто и очень радостно. Я даже не заметил, как добежал до финиша.
Я сделал вывод, что массовый марафон – это больше демонстрация своей позиции: «Я – за здоровый образ жизни!», это общение единомышленников. Конечно, тут есть и элемент спорта. Но он не превалирует. Думаю, марафонское движение будет расти и вовлекать в себя все больше людей. Желаю успеха организаторам.
Международный уфимский марафон пройдет в столице Башкирии 11 сентября 2016-го года. Бегуны побегут по центральным улицам города. Регистрация на сайте ufamarathon.ru открыта, свои заявки уже оставили несколько сотен желающих.