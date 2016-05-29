В Стерлитамаке прошел полумарафон

Такой формат было решено перенести в Уфу. Факт, что вступительных взносов (речь идет о сумме до тысячи рублей в зависимости от дистанции) хватает только на «сувенирку». Однако возникает еще множество других затрат. Марафон в новом виде – это не просто бег, это целый праздник для участников. Надо обеспечить их водой и питанием, должна быть концертная программа в конце, взаимодействие с городскими властями, чтобы организовать туалеты и перекрытие улиц. Наконец, одна из самых затратных частей – обеспечение старта и финиша специальной программой, которая автоматически фиксирует время спортсменов. Система называется «хронометраж». Каждый участник получает номер, в который вшит специальный чип. Пересекая стартовую линию, чип дает сигнал программе. На финише происходит то же самое. Это позволяет выявить победителя – раз. Во-вторых, каждый участник получает в конце СМС со своим результатом. Это позволяет ему в дальнейшем отслеживать свой прогресс.