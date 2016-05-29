Союз предпринимателей Уфы пригласил на бесплатные консультации в июне

Консультации бесплатные, но для их посещения необходима регистрация.
Программа для представителей бизнес-сообщества столицы
Седьмого июня в 16:00 предприниматели смогут побывать на консультации по теме «Оптимизация налогообложения и снижение расходов на ведение бухгалтерского учета». На вопросы предпринимателей ответит директор ООО «Ваш учет» Любовь Едренкина.
21 июня в 16:00 предприниматели обсудят со специалистами вопросы по теме «Выбор собственного дела. Информационная и финансовая поддержка малого бизнеса». Консультацию проводит Лариса Землянова, директор Союза предпринимателей Уфы.
28 июня с 16.00 пройдет консультация «Эффективные методы набора и адаптации персонала». Проводит ее руководитель отдела персонала компании права «Респект» Любовь Чистякова.