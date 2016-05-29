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Союз предпринимателей Уфы пригласил на бесплатные консультации в июне

29 мая 2016, 11:01
Союз предпринимателей проводит в июне бесплатные индивидуальные консультации для представителей среднего и малого бизнеса. На днях там обнародовали программу этих консультаций.

Консультации бесплатные, но для их посещения необходима регистрация.

Программа для представителей бизнес-сообщества столицы

Седьмого июня в 16:00 предприниматели смогут побывать на консультации по теме «Оптимизация налогообложения и снижение расходов на ведение бухгалтерского учета». На вопросы предпринимателей ответит директор ООО «Ваш учет» Любовь Едренкина.

21 июня в 16:00 предприниматели обсудят со специалистами вопросы по теме «Выбор собственного дела. Информационная и финансовая поддержка малого бизнеса». Консультацию проводит Лариса Землянова, директор Союза предпринимателей Уфы.

28 июня с 16.00 пройдет консультация «Эффективные методы набора и адаптации персонала». Проводит ее руководитель отдела персонала компании права «Респект» Любовь Чистякова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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