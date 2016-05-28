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В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Уфе, в котором погиб 13-летний мальчик
28 мая 2016, 10:52
Резонансное ДТП, в котором погиб 13-летний мальчик запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на перекрёстке.
Видео пользователя utv102RUS
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#Денис Объедкин
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