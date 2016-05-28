В Ростове начато расследование в отношении следователя-взяточницы

Сумму в размере 400 000 рублей женщина также получила, обманув одного из участников дела. Дюкова сообщила ему, что якобы она имеет еще документы по делу о преступлениях подследственного. Зная о возможной дисциплинарной ответственности, грозящей ей за затягивание расследования, Дюкова решилась на подделку служебной документации.