В Ростове начато расследование в отношении следователя-взяточницы

Издание Rostovgazeta.ru сообщает, что экс-следователь Дюкова, которая занимала должность старшего следователя, получила взятки на сумму более 660 000 рублей от обвиняемых, проходящих по уголовным делам.
Сумму в размере 400 000 рублей женщина также получила, обманув одного из участников дела. Дюкова сообщила ему, что якобы она имеет еще документы по делу о преступлениях подследственного. Зная о возможной дисциплинарной ответственности, грозящей ей за затягивание расследования, Дюкова решилась на подделку служебной документации.
В данный момент бывший следователь заключена под стражу.