mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове начато расследование в отношении следователя-взяточницы

28 мая 2016, 03:21
Бывший следователь УМВД РФ Дюкова Ольга проходит по делу о мошенничестве и получении крупных взяток, а также, она обвиняется в служебном подлоге.

Издание Rostovgazeta.ru сообщает, что экс-следователь Дюкова, которая занимала должность старшего следователя, получила взятки на сумму более 660 000 рублей от обвиняемых, проходящих по уголовным делам.

Сумму в размере 400 000 рублей женщина также получила, обманув одного из участников дела. Дюкова сообщила ему, что якобы она имеет еще документы по делу о преступлениях подследственного. Зная о возможной дисциплинарной ответственности, грозящей ей за затягивание расследования, Дюкова решилась на подделку служебной документации.

В данный момент бывший следователь заключена под стражу.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48