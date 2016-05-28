Стала известна программа первого визита в Башкирию Патриарха Кирилла

В ходе первого визита в Башкирию Патриарх Кирилл посетит четыре храма, мужской монастырь и Духовно-просветительский центр Башкортостанской митрополии.
Подробная программа визита:
4 июня (суббота):
14:00 — Посещение Михаило-Архангельского храма г. Бирска
16:00 — Всенощное бдение в Успенском Георгиевском мужском монастыре «Святые Кустики»
20:00 — Посещение Сергиевского кафедрального собора г. Уфы (ул. Бехтерева, 2)
20:30 — Посещение строящегося Воскресенского собора г. Уфы (ул. Комсомольская, 161к1)
5 июня (воскресенье)
8:30 — Великое освящение кафедрального собора Рождества Богородицы (ул. Кирова, 102). Божественная литургия.
После богослужения - посещение Духовно-просветительского центра Башкортостанской митрополии