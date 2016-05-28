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Стала известна программа первого визита в Башкирию Патриарха Кирилла

28 мая 2016, 13:43
Как стало известно ранее, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Башкирию 4 июня.

В ходе первого визита в Башкирию Патриарх Кирилл посетит четыре храма, мужской монастырь и Духовно-просветительский центр Башкортостанской митрополии.

Подробная программа визита:

4 июня (суббота):

14:00 — Посещение Михаило-Архангельского храма г. Бирска

16:00 — Всенощное бдение в Успенском Георгиевском мужском монастыре «Святые Кустики»

20:00 — Посещение Сергиевского кафедрального собора г. Уфы (ул. Бехтерева, 2)

20:30 — Посещение строящегося Воскресенского собора г. Уфы (ул. Комсомольская, 161к1)

5 июня (воскресенье)

8:30 — Великое освящение кафедрального собора Рождества Богородицы (ул. Кирова, 102). Божественная литургия.

После богослужения - посещение Духовно-просветительского центра Башкортостанской митрополии

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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