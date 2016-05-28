mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Хэдлайнером Этноночи в Уфе станет Zdob si Zdub

28 мая 2016, 13:29
28 мая в амфитеатре Конгресс-холла в рамках международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» в 19:00 пройдет «Этноночь». Еще одним хедлайнером помимо Zdob si Zdub станет группа «Иван Купала».

На сцене амфитеатра выступят российские и зарубежные этнические группы со своим уникальным звучанием и яркой программой. Гости из Казахстана рок-группа «Алдаспан» сыграет на электродомбрах, заменив ими ритм, бас и соло. Юлиана Кривошапкина, певица из Якутии, виртуозно сыграет на хомусе, а также порадует слух фольклорными мотивами и горловым пением. Музыкальный коллектив «Нapanasasa» поразит своими импровизациями. Команда стремится играть не отрепетированный материал, а создавать музыку, определяющую состояние «здесь и сейчас». Группа «Намгар» из Бурятии сыграет на национальном монгольском струнном инструменте ятаге и хомусе. Музыкантам удается великолепно переплетать звучание монгольских инструментов с традициями world music.
На сцену в этот вечер выйдут и наши земляки – коллектив фолк-проекта «Катя Ямщикова» и этно-рок группа «Аргымак». «Катя Ямщикова» исполнит русские народные песни в современной обработке, а группа «Аргымак» порадует башкирскими народными песнями, напевами и мелодиями, легенд и эпосов.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48