Хэдлайнером Этноночи в Уфе станет Zdob si Zdub

На сцене амфитеатра выступят российские и зарубежные этнические группы со своим уникальным звучанием и яркой программой. Гости из Казахстана рок-группа «Алдаспан» сыграет на электродомбрах, заменив ими ритм, бас и соло. Юлиана Кривошапкина, певица из Якутии, виртуозно сыграет на хомусе, а также порадует слух фольклорными мотивами и горловым пением. Музыкальный коллектив «Нapanasasa» поразит своими импровизациями. Команда стремится играть не отрепетированный материал, а создавать музыку, определяющую состояние «здесь и сейчас». Группа «Намгар» из Бурятии сыграет на национальном монгольском струнном инструменте ятаге и хомусе. Музыкантам удается великолепно переплетать звучание монгольских инструментов с традициями world music.

На сцену в этот вечер выйдут и наши земляки – коллектив фолк-проекта «Катя Ямщикова» и этно-рок группа «Аргымак». «Катя Ямщикова» исполнит русские народные песни в современной обработке, а группа «Аргымак» порадует башкирскими народными песнями, напевами и мелодиями, легенд и эпосов.