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В Уфе появился новый арт-объект для пассажиров аэропорта

27 мая 2016, 14:50
Конструкция четырех с лишним метров в ширину установлена в секторе B первого внутреннего терминала уфимского аэропорта. Теперь любой прилетающий-улетающий пассажир сможет сфотографироваться на фоне арт-объекта с названием города.

Арт-объект выполнен в синем и оранжевом цветах (цветах аэропорта), на нем присутствуют национальные символы.

- В нашем аэропорту планируется и дальнейшее создание подобных интересных для пассажиров мест, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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