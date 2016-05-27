В Уфе появился новый арт-объект для пассажиров аэропорта
27 мая 2016, 14:50
Конструкция четырех с лишним метров в ширину установлена в секторе B первого внутреннего терминала уфимского аэропорта. Теперь любой прилетающий-улетающий пассажир сможет сфотографироваться на фоне арт-объекта с названием города.
Арт-объект выполнен в синем и оранжевом цветах (цветах аэропорта), на нем присутствуют национальные символы.
- В нашем аэропорту планируется и дальнейшее создание подобных интересных для пассажиров мест, - рассказали в пресс-службе аэропорта.