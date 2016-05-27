В Уфе наградили участников конкурса «Первозданная Россия»

- Фестиваль «Первозданная Россия» — уникальный. Он существует всего третий год, но уже вышел на международный уровень. За эти годы свидетелями этих шедевров стали 20 миллионов жителей 70 стран, - отметила сенатор Лилия Гумерова. - Безусловно, задачи организаторов фестиваля очень глубоки и значимы — это и сохранение природы, и развитие туризма, и воспитание молодежи. Фестиваль — часть огромной комплексной работы, которая ведется в Совете Федерации по сохранению природы, первозданной России»
Региональный этап выставки «Первозданная Россия» проходил в декабре 2015 года в ЦСИ «Облака». К участию допускались фотографии, на которых природа представлена в ее первоначальном обличии – без признаков антропогенного вмешательства. В Москве на заключительном этапе конкурса были представлены работы четырех уфимских фотографов: Андрея Пестрецова, Рамиля Юсупова, Олега Менькова и Андрея Коротнева.
Андрей Коротнев предложил члену Совета Федерации от нашей республики, чтобы она предложила организаторам фестиваля привезти выставку в Уфу, чтобы все желающие могли увидеть просторы нетронутой, живущей в своем ритме природы.
- Проведение подобных конкурсов – возможность привлечь внимание общественности к вопросам сохранения первозданной природы, - сказал Медиакорсеть директор ЦСИ «Облака» Валериан Гагин, - наш центр принимал активное участие в продвижение этого фестиваля. Для фотографов природа приготовила неисчерпаемое количество сюжетов и наши уфимские фотографы умеют их замечать и оставлять уникальные кадры для истории.
Организаторы проекта — Совет Федерации и Русское географическое общество.