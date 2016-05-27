В Уфе наградили участников конкурса «Первозданная Россия»

- Фестиваль «Первозданная Россия» — уникальный. Он существует всего третий год, но уже вышел на международный уровень. За эти годы свидетелями этих шедевров стали 20 миллионов жителей 70 стран, - отметила сенатор Лилия Гумерова. - Безусловно, задачи организаторов фестиваля очень глубоки и значимы — это и сохранение природы, и развитие туризма, и воспитание молодежи. Фестиваль — часть огромной комплексной работы, которая ведется в Совете Федерации по сохранению природы, первозданной России»