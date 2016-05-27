В Белорецке власти не пускают на кладбище частных ритуальщиков

— Нас принуждают заключить договора (с МУП «Белорецкий центральный рынок» - прим. ред.), чтобы вносили плату за уборку кладбища, - рассказывает директор частного «Бюро ритуальных услуг» Андрей Кислов. – Без этого нам не дают копать могилы. Если администрацию что-то не устраивало, они могли бы в судебном порядке решить вопрос с предпринимателем, который занимался уборкой. Они никаких претензий не выставляли, а вместо этого наделили особыми полномочиями «Городской рынок».