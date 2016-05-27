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В Белорецке власти не пускают на кладбище частных ритуальщиков

27 мая 2016, 12:25
Конфликт между предпринимателями и администрацией разгорелся в Белорецке. Власти отдали землю городского кладбища в управление муниципальной структуре. Частникам теперь не дают рыть могилы, и они считают, что город просто пытается вытеснить их с рынка.

В Белорецке – восемь частных ритуальных салонов. Все они до мая этого года беспрепятственно попадали на городское кладбище, копали могилы, хоронили умерших. Уборку на кладбище тоже осуществлял индивидуальный предприниматель.

Все изменилось совсем недавно, в начале мая. На кладбище частников пускать перестали. Выяснилось, что городские власти наделили специализированными полномочиями местное МУП «Городской рынок». Теперь оно осуществляет уборку на кладбище.

— Нас принуждают заключить договора (с МУП «Белорецкий центральный рынок» - прим. ред.), чтобы вносили плату за уборку кладбища, - рассказывает директор частного «Бюро ритуальных услуг» Андрей Кислов. – Без этого нам не дают копать могилы. Если администрацию что-то не устраивало, они могли бы в судебном порядке решить вопрос с предпринимателем, который занимался уборкой. Они никаких претензий не выставляли, а вместо этого наделили особыми полномочиями «Городской рынок».

Получить объяснение от главы администрации Белорецкого района Владислава Миронова не удалось. Связь с чиновником прервалась, как только корреспондент «Медиакорсети» озвучила тему, по которой звонила. Больше Миронов трубку не взял.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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