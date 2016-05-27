Руководители речного порта Уфы стали фигурантами уголовного дела

В транспортной прокуратуре Уфы возбудили уголовное дело в отношении руководителей «Речного порта Уфы». В ходе проверки выяснилось, что предприятие более двух месяцев не оплачивает работу 313 своих сотрудников. Общий долг компании перед работниками составил 9,6 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье 145.1 (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации – прим.) В случае, если вина руководителя будет доказана, ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Отягчающим обстоятельством может стать тот факт, что совсем недавно организация продала 338 тонн дизельного топлива, выручив 11,1 миллионов рублей. Вместо того чтобы погасить задолженность перед сотрудниками, руководство направило полученные от продажи деньги на погашение долга перед сторонней организацией.
ООО «Речной порт Уфа» является дочерним предприятием «Башкирского речного пароходства», которое также имеет многомиллионные долги. По данным, озвученным в Контрольно-счётной палате Башкирии (КСП), общая сумма долга пароходства за 9 месяцев 2015 года - 57 миллионов рублей, при этом контролеры отметили, что бухгалтерская отчётность предприятия сильно искажена.