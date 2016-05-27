Руководители речного порта Уфы стали фигурантами уголовного дела

Отягчающим обстоятельством может стать тот факт, что совсем недавно организация продала 338 тонн дизельного топлива, выручив 11,1 миллионов рублей. Вместо того чтобы погасить задолженность перед сотрудниками, руководство направило полученные от продажи деньги на погашение долга перед сторонней организацией.