Репортаж «Вести-Башкортостан» признан лучшим на медиаконкурсе «Русский космос»

- Финал конкурса проходил три дня. Мы побывали на экскурсии на заводах, где делают ракеты. В Самаре живут космосом. И здесь лично для себя я понял, что космос объединяет всю страну. Генеральный конструктор ракетно-космического центра «Прогресс», когда увидел логотипы «Вести Башкортостан» на наших футболках отметил, что многие комплектующие космических ракет, производятся на башкирских предпритиях, - отметил в разговоре с нашим информагентством генеральный директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов. - Ощущения от победы в конкурсе невероятные. Первый конкурс, в год юбилея полета в космос Юрия Гагарина и наш репортаж признают лучшим, для меня как для репортера по жизни это тоже большая победа. Можно сказать, мы попали в историю. Алина молодец, победа в конкурсе и такое признание коллег означает, что она справилась с поставленной задачей, - продолжает руководитель башкирского филиала ВГТРК, - я делюсь своим накопленным опытом с молодыми коллегами, работающими в телерадиокомпании (прим.редакции Азамат Салихов 13 лет отработал собкором федеральных «Вестей») и у нас многое получается. Ежемесячно в федеральный эфир без правок выходит 30 сюжетов наших корреспондентов. Это очень хороший показатель профессионализма журналистов и операторов ГТРК «Башкортостан»