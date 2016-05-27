Репортаж «Вести-Башкортостан» признан лучшим на медиаконкурсе «Русский космос»

Медиаконкурс под эгидой ВГТРК был приурочен к 55 – летию полета Юрия Гагарина в космос и место его проведения было выбрано не случайно. Самара – центр мировой пилотируемой космонавтики. Здесь делали первые две ступени гагаринского «Востока», сегодня именно самарские «Союзы» осуществляют все пилотируемые экспедиции на орбиту.
- Финал конкурса проходил три дня. Мы побывали на экскурсии на заводах, где делают ракеты. В Самаре живут космосом. И здесь лично для себя я понял, что космос объединяет всю страну. Генеральный конструктор ракетно-космического центра «Прогресс», когда увидел логотипы «Вести Башкортостан» на наших футболках отметил, что многие комплектующие космических ракет, производятся на башкирских предпритиях, - отметил в разговоре с нашим информагентством генеральный директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов. - Ощущения от победы в конкурсе невероятные. Первый конкурс, в год юбилея полета в космос Юрия Гагарина и наш репортаж признают лучшим, для меня как для репортера по жизни это тоже большая победа. Можно сказать, мы попали в историю. Алина молодец, победа в конкурсе и такое признание коллег означает, что она справилась с поставленной задачей, - продолжает руководитель башкирского филиала ВГТРК, - я делюсь своим накопленным опытом с молодыми коллегами, работающими в телерадиокомпании (прим.редакции Азамат Салихов 13 лет отработал собкором федеральных «Вестей») и у нас многое получается. Ежемесячно в федеральный эфир без правок выходит 30 сюжетов наших корреспондентов. Это очень хороший показатель профессионализма журналистов и операторов ГТРК «Башкортостан»
- Мой репортаж был о «секретном» операторе Махмуде Рафикове. Он был одним из первых, кто снимал испытание ядерных бомб в России и первым, кто снял Гагарина после приземления, - рассказала Медиакорсеть корреспондент «Вести Башкортостан» Алина Каматова. - Его имени нет ни под одной его фотографией, а всё снятое видео тщательно охраняли спецслужбы - поэтому мы и назвали репортаж «Человек-невидимка». Лишь спустя 40 лет перестала действовать так называемая подписка о неразглашении. И Махмуд Мухамедзянович рассказал, как всё было. В марте ему исполнилось 93 года, к дню его рождения и делался репортаж. Махмуд Рафиков родился в Уфе, закончил ВГИК. Заслуженный деятель искусств РФ.
- Ощущения от победы самые разные: конечно, это огромная радость, что наш труд оценили. Первое место - это неожиданно, - призналась Алина,- но больше всего испытываешь непередаваемое ощущение того, что ты, благодаря профессии, имеешь возможность, познакомиться с такими людьми. Это ведь человек-легенда. Будет что рассказать своим внукам.
Медиакорсеть поздравляет коллег с заслуженным первым местом на медиаконкурсе «Русский космос» и желает новых творческих удач.