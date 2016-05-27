Медведев поручил продлить запрет на ввоз продуктов в Россию

- Наши производители неоднократно выступали за сохранение продовольственного эмбарго на аграрные товары и сельхозтовары из стран, которые ввели санкции в отношении России или впоследствии к ним присоединились. Хочу сказать, что я поручил подготовить предложения по продлению ответных мер не на год, а до конца 2017 года, - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По его словам, продление запрета позволит аграрному бизнесу пересмотреть свои планы и запланировать долгосрочные инвестиции.
- Те, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом, агропромом, получат и более длительный, более дальний горизонт планирования своих инвестиций, о чём они нас неоднократно просили. И крупные аграрные компании, и относительно небольшие получат возможность посчитать, как и что будет происходить в более дальней перспективе, – сказал Дмитрий Медведев.