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Медведев поручил продлить запрет на ввоз продуктов в Россию

27 мая 2016, 17:47
Продовольственное эмбарго будет продлено до конца 2017 года, об этом сегодня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

- Наши производители неоднократно выступали за сохранение продовольственного эмбарго на аграрные товары и сельхозтовары из стран, которые ввели санкции в отношении России или впоследствии к ним присоединились. Хочу сказать, что я поручил подготовить предложения по продлению ответных мер не на год, а до конца 2017 года, - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, продление запрета позволит аграрному бизнесу пересмотреть свои планы и запланировать долгосрочные инвестиции.

- Те, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом, агропромом, получат и более длительный, более дальний горизонт планирования своих инвестиций, о чём они нас неоднократно просили. И крупные аграрные компании, и относительно небольшие получат возможность посчитать, как и что будет происходить в более дальней перспективе, – сказал Дмитрий Медведев.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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