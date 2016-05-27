Компания "Логопарк Дон" загрязняет Темерник

Rostovgazeta.ru сообщает, что ростовская организация сточные воды сливала через балку Темерника, что явилось причиной его загрязнения. Сточные воды содержали повышенные показатели загрязняющих веществ. Нарушение было обнаружено, установлено и доказано природоохранной прокуратурой. Предприятие было оштрафовано и обязано к модернизации системы слива сточных вод. На сегодняшний день все предписания выполнены в полном объеме. Река Темерник сегодня не пригодна для купания, уровень ее загрязнения превышает допустимые нормы. Соответствующими структурами планируется разработка мероприятий по очистке вод в реке.