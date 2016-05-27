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Горячую воду отключат в двух районах Уфы

27 мая 2016, 15:08
С 30 мая по 10 июня в Уфе будут отключена горячая вода в некоторых домах Орджоникидзевского и Советского районов в связи с ремонтом тепломагистралей, сообщили в администрации города.

Без горячей воды останутся жители домов на улицах: Кольцевая (от Боткина до Ульяновых), Боткина (от Кольцевой до Д. Донского), Д. Донского, Рыбакова, Кулибина и Шкаповский переулок.

В Советском районе отключат горячую воду в домах на следующих улицах: Б. Гражданская (от бульвара Ибрагимова до 50 лет Октября), 8 Марта (от Мингажева до Айской), Айская, Кирова, Мингажева (от 8 Марта до Достоевского).

За более подробной информацией можно обращаться по следующим телефонам:

Управление гражданской защиты по Орджоникидзевскому району г. Уфы — 242-13-15;

Управление гражданской защиты по Советскому району г. Уфы — 223-51-81.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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