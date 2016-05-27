Горячую воду отключат в двух районах Уфы

В Советском районе отключат горячую воду в домах на следующих улицах: Б. Гражданская (от бульвара Ибрагимова до 50 лет Октября), 8 Марта (от Мингажева до Айской), Айская, Кирова, Мингажева (от 8 Марта до Достоевского).