Горячую воду отключат в двух районах Уфы

Без горячей воды останутся жители домов на улицах: Кольцевая (от Боткина до Ульяновых), Боткина (от Кольцевой до Д. Донского), Д. Донского, Рыбакова, Кулибина и Шкаповский переулок.
В Советском районе отключат горячую воду в домах на следующих улицах: Б. Гражданская (от бульвара Ибрагимова до 50 лет Октября), 8 Марта (от Мингажева до Айской), Айская, Кирова, Мингажева (от 8 Марта до Достоевского).
За более подробной информацией можно обращаться по следующим телефонам:
Управление гражданской защиты по Орджоникидзевскому району г. Уфы — 242-13-15;
Управление гражданской защиты по Советскому району г. Уфы — 223-51-81.