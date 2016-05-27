«Единая Россия» назвала цены на услуги детсадов в Нижегородской области

Как сообщает портал Newsnn.ru, чтобы ребенок посещал детский сад в Нижнем Новгороде, родителям придется заплатить почти 2 800 рублей, когда как в Гагинском районе – только 1 300 руб.
Ольга Щетинина (заместитель руководителя фракции «Единой России») на Заксобрании области отметила, что по результатам анализа проведенного мониторинга, оплата за детский сад не может превышать размеры, которые установлены в районах области.
Если кто-то из родителей считает оплату за детский сад завышенной, они могут обратиться со своей претензией в общественную приемную партии.