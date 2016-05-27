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«Единая Россия» назвала цены на услуги детсадов в Нижегородской области

27 мая 2016, 21:22
По информации регионального отделения партии «Единая Россия», в разных городах и районах Нижегородской области родители оплачивают пребывание в детей детских садах с существенным различием в суммах.

Как сообщает портал Newsnn.ru, чтобы ребенок посещал детский сад в Нижнем Новгороде, родителям придется заплатить почти 2 800 рублей, когда как в Гагинском районе – только 1 300 руб.

Ольга Щетинина (заместитель руководителя фракции «Единой России») на Заксобрании области отметила, что по результатам анализа проведенного мониторинга, оплата за детский сад не может превышать размеры, которые установлены в районах области.

Если кто-то из родителей считает оплату за детский сад завышенной, они могут обратиться со своей претензией в общественную приемную партии.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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