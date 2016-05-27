Башкирия отстала по созданию системы оценки качества госуслуг

Для того чтобы граждане могли высказать свою оценку качеству предоставляемых государством услуг, многофункциональные центры (МФЦ) должны быть подключены к информационно-аналитической системе мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ). На 21 марта 2016 года в России к системе обратной связи подключили уже 9 912 МФЦ. Но, как говорится в том же докладе, процесс подключения МФЦ к ИАС МКГУ завершен полностью лишь в 40 регионах из 85. В 18 субъектах подключено к информационно-аналитической системе менее половины многофункциональных центров.