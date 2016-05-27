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Башкирия отстала по созданию системы оценки качества госуслуг

27 мая 2016, 10:18
Эксперты Общероссийского народного фронта(ОНФ) проанализировали доклад Минэкономразвития и выявили, что система обратной связи многофункциональных центров (МФЦ) с получателями госуслуг до конца не налажена в более чем половине регионов страны. В число отстающих регионов попала и Башкирия.

Для того чтобы граждане могли высказать свою оценку качеству предоставляемых государством услуг, многофункциональные центры (МФЦ) должны быть подключены к информационно-аналитической системе мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ). На 21 марта 2016 года в России к системе обратной связи подключили уже 9 912 МФЦ. Но, как говорится в том же докладе, процесс подключения МФЦ к ИАС МКГУ завершен полностью лишь в 40 регионах из 85. В 18 субъектах подключено к информационно-аналитической системе менее половины многофункциональных центров.

Аутсайдером здесь стала Псковская область (подключены всего 1,2% МФЦ). Существенно отстают в этом процессе Удмуртия (12,7%) и Башкирия (17,5%). Практически не подключены МФЦ в Псковской области (1,2 процента), из отстающих также - Республика Башкортостан (17,5 процентов) и Удмуртия (12,7 процента). Наиболее простым способом сбора оценок качества госуслуг признали СМС-опрос. Этот метод оценки действует в 75 российских регионах. Хотя с января по март качество услуг оценили менее 100 человек в 13 регионах.

- Низкая активность граждан в оценке качества оказания госуслуг не может служить подтверждением высокого уровня удовлетворенности граждан качеством обслуживания в МФЦ. Поэтому регионам необходимо задуматься над тем, каким образом совершенствовать систему обратной связи многофункциональных центров с гражданами. Работа по подключению объектов сети МФЦ к системе мониторинга должна быть продолжена и завершена в кратчайшие сроки, - подчеркнула председатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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