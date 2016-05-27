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Башкирия может получить более 7 миллиардов дивидендов «Башнефти»

27 мая 2016, 13:25
Стало известно, сколько «Башнефти» рекомендовано направить на выплату дивидендов акционерам. Годовое собрание состоится 30 июня.

- Совет директоров рекомендовал собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2015 финансового года 29,1 млрд рублей (164 рубля на 1 обыкновенную именную и 164 рубля на 1 привилегированную именную акцию), - сообщили в пресс-службе «Башнефти». - Это составляет 50% чистой прибыли компании по МСФО.

Таким образом Башкирия, владеющая пакетом в 25% +одна акция, может получить более 7,2 миллиарда рублей дивидендов.

Напомним, вчера глава региона Рустэм Хамитов заявил, что республика может продать свой пакет, если при новом владельце изменится дивидендная политика и благотворительная политика нефтяной компании.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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