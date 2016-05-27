Башкирия может получить более 7 миллиардов дивидендов «Башнефти»

- Совет директоров рекомендовал собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2015 финансового года 29,1 млрд рублей (164 рубля на 1 обыкновенную именную и 164 рубля на 1 привилегированную именную акцию), - сообщили в пресс-службе «Башнефти». - Это составляет 50% чистой прибыли компании по МСФО.



Таким образом Башкирия, владеющая пакетом в 25% +одна акция, может получить более 7,2 миллиарда рублей дивидендов.



Напомним, вчера глава региона Рустэм Хамитов заявил, что республика может продать свой пакет, если при новом владельце изменится дивидендная политика и благотворительная политика нефтяной компании.