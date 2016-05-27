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Американская журналистка Марти Стеффенс: Вы никогда не пропадёте

27 мая 2016, 17:43
В Уфу приехала Марти Стеффенс, преподаватель журналистики в университете Миссури, одной из самых известных и сильных школ журналистики. В Уфе она провела встречу в Школе молодого журналиста, а также встретилась с представителями башкирской прессы в Фонде развития городских проектов.

По словам Марти Стеффенс, в современной журналистике крайне важно разбираться в экономике и бизнесе, владеть журналистикой данных. Она привела в пример публикацию панамского досье, пожалуй, самого крупного «слива» информации за последнее время. Эту информацию в 2,6 терабайт данных обрабатывала армия из почти тысячи журналистов, и до сих пор обработана только десятая часть досье.

Марти Стеффенс спросили о ее оценке экономической ситуации в России.

- Вы сильная страна, - ответила Марти Стеффенс. – У вас, помимо огромных ресурсов нефти, леса, металлов есть главный ресурс – люди. И хорошо, если в вашей стране, да и во многих других странах поймут, что главный ресурс - это люди. В России много очень умных, интеллигентных людей, которые найдут выход из любой ситуации. Вы никогда не пропадёте.

- А что вы скажете про рост цены на нефть до 50 долларов, это хорошо для России или плохо?

- Ответ на этот вопрос вы должны дать сами. Расскажу лишь про пример Македонии. Там делали текстиль. Но потом поняли, что конкурировать по ценам с Китаем, Вьетнамом бесполезно, поскольку там широко применяется детский труд, а детям можно платить копейки. И македонцы начали делать модную одежду, стали приглашать хороших дизайнеров из Франции. Я что хочу сказать? Важно уметь произвести дополнительную ценность. Не просто яблоко, например, а приготовленное по особому рецепту и с блинчиком.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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