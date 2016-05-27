Американская журналистка Марти Стеффенс: Вы никогда не пропадёте

- Ответ на этот вопрос вы должны дать сами. Расскажу лишь про пример Македонии. Там делали текстиль. Но потом поняли, что конкурировать по ценам с Китаем, Вьетнамом бесполезно, поскольку там широко применяется детский труд, а детям можно платить копейки. И македонцы начали делать модную одежду, стали приглашать хороших дизайнеров из Франции. Я что хочу сказать? Важно уметь произвести дополнительную ценность. Не просто яблоко, например, а приготовленное по особому рецепту и с блинчиком.