В Уфе сегодня пройдет Ночь кино

В самом начале киноночи покажут ролик, который расскажет историю возникновения и развития кинематографа. Далее покажут кино для детей. Для них будут продемонстрированы два анимационных фильма производства киностудии «Башкортостан», которые являются призерами различных кинофестивалей: анимационный фильм режиссера Рима Шарафутдинова «Алдар и серый волк» - призер свыше 15 кинофестивалей, и фильм «Глупый волк» этого же режиссера - участник шести престижных российских и международных кинофестивалей. Также будет показан фильм известного режиссера Юрия Норштейна «Ежик в тумане», признанный лучшим мультфильмом всех времен по результатам опроса критиков и мультипликаторов мира.