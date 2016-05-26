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В Уфе сегодня пройдет Ночь кино

26 мая 2016, 11:48
Сегодня в Уфе 26 мая в амфитеатре Конгресс-холла в рамках международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» в 19:00 начнется «Ночь кино». Программа фестиваля рассчитана как на детей, так и на взрослых.

В самом начале киноночи покажут ролик, который расскажет историю возникновения и развития кинематографа. Далее покажут кино для детей. Для них будут продемонстрированы два анимационных фильма производства киностудии «Башкортостан», которые являются призерами различных кинофестивалей: анимационный фильм режиссера Рима Шарафутдинова «Алдар и серый волк» - призер свыше 15 кинофестивалей, и фильм «Глупый волк» этого же режиссера - участник шести престижных российских и международных кинофестивалей. Также будет показан фильм известного режиссера Юрия Норштейна «Ежик в тумане», признанный лучшим мультфильмом всех времен по результатам опроса критиков и мультипликаторов мира.

Затем начнется показ игровых короткометражных лент, созданных кинематографистами Республики Башкортостан. Зрители увидят фильмы «Визит» (режиссер Булат Юсупов), «Етеган» (режиссер Айсыуак Юмагулов), «Пусть ветер унесет мои слова» (режиссер Айнур Аскаров), снятые на грант Главы Республики Башкортостан. В заключение «Ночи кино» состоится показ фильма «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля, вошедшего в разряд киноклассики.

- В программе возможны изменения, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе минкультуры Башкирии.

"Ночь кино" окончится в 23:00.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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