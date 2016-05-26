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В Уфе прокуратура наказала госавтоинспекторов за мягкость к водителям маршруток

26 мая 2016, 11:47
Прокуратура Уфы наказала сотрудников ГИБДД за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и об административных правонарушениях.

По информации, полученной в пресс-службе ведомства, в ходе проверки были выявлены несколько случаев, когда сотрудники ГИБДД, остановив автобус с неисправной тормозной системой, не помещали транспортное средство на штрафную стоянку, а ограничивались составлением протокола.

Также инспекторы закрывали глаза на то, что руководство дорожно-ремонтных служб не исполняет предписания о выявленных нарушениях.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 10 инспекторов привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. – пояснили в пресс-службе прокуратуры Уфы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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