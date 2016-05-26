В Уфе прокуратура наказала госавтоинспекторов за мягкость к водителям маршруток

По информации, полученной в пресс-службе ведомства, в ходе проверки были выявлены несколько случаев, когда сотрудники ГИБДД, остановив автобус с неисправной тормозной системой, не помещали транспортное средство на штрафную стоянку, а ограничивались составлением протокола.
Также инспекторы закрывали глаза на то, что руководство дорожно-ремонтных служб не исполняет предписания о выявленных нарушениях.
- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 10 инспекторов привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. – пояснили в пресс-службе прокуратуры Уфы.