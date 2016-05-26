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В Уфе осуждён душитель, закопавший свою жертву

26 мая 2016, 16:23
Дёмский районный суд Уфы отправил за решётку на семь лет 38-летнего жителя Башкирии, задушившего, а потом закопавшего свою жертву.

В 2012 году Марат Габдулбасыров по просьбе своего руководителя отправился забрать документы и служебный автомобиль у бывшей коллеги по бизнесу Светланы Новизенцевой. Девушка начала оскорблять Габдулбасырова, после чего он задушил её, а тело закопал в лесу, - сообщили в пресс-службе Башпрокуратуры подробности дела. - Когда мужчина вернулся в офис фирмы и рассказал о случившемся своему руководителю, тот выехал из города на её автомобиле и сжёг его. Тело Светланы Новизенцевой не могли найти больше месяца. Дело получило широкую огласку, из-за публикаций в СМИ с предположениями о том, что жертва инсценировала свою смерть.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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