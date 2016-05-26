В Уфе осуждён душитель, закопавший свою жертву

В 2012 году Марат Габдулбасыров по просьбе своего руководителя отправился забрать документы и служебный автомобиль у бывшей коллеги по бизнесу Светланы Новизенцевой. Девушка начала оскорблять Габдулбасырова, после чего он задушил её, а тело закопал в лесу, - сообщили в пресс-службе Башпрокуратуры подробности дела. - Когда мужчина вернулся в офис фирмы и рассказал о случившемся своему руководителю, тот выехал из города на её автомобиле и сжёг его. Тело Светланы Новизенцевой не могли найти больше месяца. Дело получило широкую огласку, из-за публикаций в СМИ с предположениями о том, что жертва инсценировала свою смерть.