В Ставрополе создали православный клуб байкеров

В городе Ставрополе создан первый православный клуб байкеров. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл благословил на дальнейшую деятельность байкерский клуб "Миротворец". Так же митрополит освятил все мотоциклы участников клуба, пригласил их разделить праздничную воскресную трапезу, во время которой была распланирована деятельность общества на ближайшее время. Байкеры накануне уже участвовали в пасхальном крестном ходе первого мая. Это первый православный клуб на территории Ставропольского края.