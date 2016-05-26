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В Ставрополе создали православный клуб байкеров

27 мая 2016, 00:09
Словосочетание «православные байкеры» может показаться очень странным. Тем не менее, В Ставрополе отныне будет существовать именно такая организация.

В городе Ставрополе создан первый православный клуб байкеров. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл благословил на дальнейшую деятельность байкерский клуб "Миротворец". Так же митрополит освятил все мотоциклы участников клуба, пригласил их разделить праздничную воскресную трапезу, во время которой была распланирована деятельность общества на ближайшее время. Байкеры накануне уже участвовали в пасхальном крестном ходе первого мая. Это первый православный клуб на территории Ставропольского края.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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