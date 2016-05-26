В МВД Башкирии сообщили подробности драки с участием полицейского

- На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Установлено, что участковый полицейский на личном автомобиле, не убедившись в безопасности маневра, сдавал назад и задел автомобиль KIA, – сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов. – Иномарка принадлежала 30-летней местной жительнице.
После аварии четверо пьяных местных жителей спровоцировали потасовку. Инициатор драки, нанёсший участковому черепно-мозговую травму, задержан. В отношении остальных участников инцидента возбуждены административные дела по статье "мелкое хулиганство".
- Все участники конфликта прошли медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено, что участковый был трезвым, - добавил Максим Родионов.