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В Арамиле Свердловской области пьяный водитель сбил насмерть подростка

26 мая 2016, 19:11
Днем 25 мая в районе 12 часов произошло жуткое ДТП с участием несовершеннолетнего. Подросток, девочка пятнадцати лет, оказалась под колесами у грузовика прямо на пешеходном переходе.

Управлял грузовиком водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Травмы, полученные девочкой, повлекли за собой практически мгновенную смерть. По данному факту ведется следствие и уже возбуждено уголовное дело. Если водитель ранее попадал в поле зрения инспекторов с данным нарушением, то ему и вовсе грозит длительное заключение. Согласно закону наказание за подобное нарушение, повлекшее за собой гибель человека, предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет. Остальные пешеходы, оказавшиеся в том момент на переходе, не пострадали.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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