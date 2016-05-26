В Арамиле Свердловской области пьяный водитель сбил насмерть подростка

Управлял грузовиком водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Травмы, полученные девочкой, повлекли за собой практически мгновенную смерть. По данному факту ведется следствие и уже возбуждено уголовное дело. Если водитель ранее попадал в поле зрения инспекторов с данным нарушением, то ему и вовсе грозит длительное заключение. Согласно закону наказание за подобное нарушение, повлекшее за собой гибель человека, предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет. Остальные пешеходы, оказавшиеся в том момент на переходе, не пострадали.