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Правительство Н. Новгорода взяло на себя полномочия по градостроению

27 мая 2016, 00:20
В двух чтениях от 26 мая депутатами Законодательного собрания по области был принят проект о внесении изменений в закон «О перераспределении отдельных полномочий между органами МСУ муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области».

Так информирует корреспондент ИА «НьюсНН», который был на заседании Законодательного собрания нижегородской области 26 мая.

В соответствии с законом, в компетенции правительства области есть полномочия органов МСУ, разрешающие выдавать разрешения на строительство и ввод в использование объектов. Теперь же, эти полномочия будут возложены на инспекцию государственного стройнадзора по области.

По заявлению замгубернатора Нижегородской области Антона Аверина, работы по градостроительству уже осуществляются, по факту, правительством региона. А Госстройнадзор, когда будет принят закон, будет нести ответственность за весь строительный цикл. Формальная функция о выдаче разрешений на строительство у муниципалитетов изымается. «Все вопросы застройщиков будут решаться по принципу «одного окна»».

#Желтые новости#Денис Объедкин
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