Правительство Н. Новгорода взяло на себя полномочия по градостроению

Так информирует корреспондент ИА «НьюсНН», который был на заседании Законодательного собрания нижегородской области 26 мая.
В соответствии с законом, в компетенции правительства области есть полномочия органов МСУ, разрешающие выдавать разрешения на строительство и ввод в использование объектов. Теперь же, эти полномочия будут возложены на инспекцию государственного стройнадзора по области.
По заявлению замгубернатора Нижегородской области Антона Аверина, работы по градостроительству уже осуществляются, по факту, правительством региона. А Госстройнадзор, когда будет принят закон, будет нести ответственность за весь строительный цикл. Формальная функция о выдаче разрешений на строительство у муниципалитетов изымается. «Все вопросы застройщиков будут решаться по принципу «одного окна»».