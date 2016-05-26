Правительство Н. Новгорода взяло на себя полномочия по градостроению

По заявлению замгубернатора Нижегородской области Антона Аверина, работы по градостроительству уже осуществляются, по факту, правительством региона. А Госстройнадзор, когда будет принят закон, будет нести ответственность за весь строительный цикл. Формальная функция о выдаче разрешений на строительство у муниципалитетов изымается. «Все вопросы застройщиков будут решаться по принципу «одного окна»».