Пособие за усыновление ребенка получили более 170 нижегородских семей

Выплата осуществляется один раз. Региональный бюджет на этот вид поддержки населения выделил сумму в размере 20,4 млн.рублей, о чем и заявил губернатор Валерий Шанцев в своем отчете о работе областного правительства на заседании Законодательного собрания, прошедшего 26 мая.