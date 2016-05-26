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Пособие за усыновление ребенка получили более 170 нижегородских семей

27 мая 2016, 00:46
Сумму в размере 100 000 руб. за усыновление детей получили 174 семьи Нижегородской области.

Выплата осуществляется один раз. Региональный бюджет на этот вид поддержки населения выделил сумму в размере 20,4 млн.рублей, о чем и заявил губернатор Валерий Шанцев в своем отчете о работе областного правительства на заседании Законодательного собрания, прошедшего 26 мая.

Напоминаем, что это пособие стали выплачивать в Нижегородской области с 1 января прошлого года.

Общая выделенная сумма для поддержки малоимущих и многодетных семей в прошедшем году составила 2 млрд.рублей. Получили эти пособия 187 тысяч нуждающихся.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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