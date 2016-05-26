Пособие за усыновление ребенка получили более 170 нижегородских семей

Выплата осуществляется один раз. Региональный бюджет на этот вид поддержки населения выделил сумму в размере 20,4 млн.рублей, о чем и заявил губернатор Валерий Шанцев в своем отчете о работе областного правительства на заседании Законодательного собрания, прошедшего 26 мая.
Напоминаем, что это пособие стали выплачивать в Нижегородской области с 1 января прошлого года.
Общая выделенная сумма для поддержки малоимущих и многодетных семей в прошедшем году составила 2 млрд.рублей. Получили эти пособия 187 тысяч нуждающихся.