Минздрав Башкирии потребовали разобраться с мигрантами на предмет ВИЧ-инфекции

- По этой теме мы слушали информацию около года назад, - заметил Хасанов. – И тогда нам дали информацию по мигрантам. Было сказано, что они в принципе никакого обследования не проходят. Подъезжают микроавтобусы миграционной службы, они (мигранты – прим.ред.) заходят туда, им выписывают справки. А с другой стороны, мигранты – это основной источник всяких инфекций. Вы работу провели? Это была просьба комитета.