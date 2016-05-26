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Минздрав Башкирии потребовали разобраться с мигрантами на предмет ВИЧ-инфекции

26 мая 2016, 14:34
В республике трудовым мигрантам выдаются справки об отсутствии смертельной инфекции, хотя никаких анализов при этом не проводится. Об этом заявил сегодня на круглом столе депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Радмир Хасанов. Разобраться с ситуацией он попросил и.о. министра здравоохранения Башкирии Рустема Валеева.

Вопрос и.о. министра депутат задал после того, как Рустем Валеев окончил свой доклад о профилактике СПИДа в регионе.

- По этой теме мы слушали информацию около года назад, - заметил Хасанов. – И тогда нам дали информацию по мигрантам. Было сказано, что они в принципе никакого обследования не проходят. Подъезжают микроавтобусы миграционной службы, они (мигранты – прим.ред.) заходят туда, им выписывают справки. А с другой стороны, мигранты – это основной источник всяких инфекций. Вы работу провели? Это была просьба комитета.

- Они не могут получить справку, не сдав анализы, - попробовал оправдаться Валеев. – Даже заходя в автобус, они получают справку от терапевта еще. Если кто-то им подпольно выдает справки, то это уголовно наказуемо.

- Вопрос же ведь в том, что они даже не заходят, - парировал депутат. – Бригадир приходит, десятками их (справки – прим.ред.) покупает просто. Вы проверку проводили?

Ответа на свой вопрос депутата так и не получил. И.о. министра вернулся на свое место, так и не сказав, будет исправлена ситуация или нет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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