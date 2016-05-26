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Более 20 тысяч уфимцев пришли на Симфоническую ночь 2016

26 мая 2016, 02:09
В этом году open air собрал большое количество зрителей, точнее слушателей. Послушать оркестр пришло примерно 22 тысячи граждан. Теплая погода, солнце и полное отсутствие комаров - отличный повод провести вечер культурно и на свежем воздухе.

Акция прошла в Уфе в четвертый раз. Три часа для жителей и гостей города играл Молодежный симфонический оркестр Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова. Также к играющим присоединялись другие, не менее талантливые музыканты.

Музыкальная программа была наполнента призведениями таких известных композиторов как Чайковский, Брамс, Моцарт, Вивальди, Бизе, Гуго, Мусоргский, Исмагилов. Звук, надо сказать, был на высоте. Давно такого качественного исполнения не слышали уфимцы.

Оставшиеся четыре дня уфимцы смогут посетить другие мероприятия. Например, 26 мая на нижней площадке Конгресс холла пройдет "Ночь кино", а 27 мая первый в истории столицы "Курай фест".

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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