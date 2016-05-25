В Нижнем Тагиле горожане озеленили Дзержинский район

Нижний Тагил также не отстает от мировых тенденций по озеленению планеты. За одну неделю в городе были проведены мероприятия, в которых приняли участие люди всех возрастов.
С охотой к делу преступили учащиеся Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. С их помощью преобразился сквер на Ленинградском проспекте: там было высажено более 60-ти саженцев яблонь. Последовали примеру своих старших товарищей и ученики школы №38, они засадили молодыми деревьями территорию у 189-го детского садика.
Активная посадка растений началась в Тагиле еще с начала мая. Знаменательным стал тот факт, что аллея на Кургане Памяти преобразилась ко Дню Победы. Теперь вы можете там полюбоваться на молодые рябины и березы.
Не осталось в стороне и старшее поколение. Ветераны труда Уралвагонзавода высадили 120 саженцев на участке возле многопрофильной больницы.