В Башкирии учитель обратился к Бастрыкину с жалобой на действия полицейских

Учитель Камиль Ахметзянов из Кушнаренковского района Башкирии обратился к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой наказать заместителя главы района и полицейских. По словам учителя, 19 мая заместитель главы Кушнаренковского района Ильдар Ахунов приехал на место проведения военных сборов в село Старобаскаково и обвинил учителей в пьянстве.
- Вы будете уволены, будете стоять передо мной на коленях, – приводит слова Ахунова Камиль Ахметзянов. По словам Ахметзянова, все учителя в тот день были трезвые.
В обращении также говорится, что приехавшие на место сотрудники полиции задержали шестерых преподавателей и вывезли их за пределы посёлка в автозаке. Пятеро из них согласились подписать протоколы и признались, что они употребляли спиртные напитки. При этом никакого медицинского освидетельствования произведено не было. Один из учителей, как выяснилось, никогда в жизни не пил спиртного, тогда его высадили из автобуса на расстоянии 3 километров от населённого пункта, и он возвратился на место сборов пешком.
- Нас уговорил не представившийся подполковник, - рассказал Медиакорсети автор заявления Камиль Ахметзянов. - Он пообещал, что если мы подпишем признания, то не будут вести в больницу и "документы никуда не пойдут". Поверили ему, и написали, что 19 мая выпили. Правда, я написал, что выпил в нерабочее время и 18 мая. А другой учитель - что он пил безалкогольное пиво. Копии протоколов на руки нам не дали. И в больницу не возили.
По мнению Ахметзянова, первопричиной происшествия стало желание чиновника районной администрации показать свою власть.
- У нас администрация от всех требует покорности, - считает Камиль Ахметзянов. - А свободолюбивых они уничтожают, карают. А сельские учителя и так запуганы.
Но Камиль Ахметзянов с таким отношением к людям не согласен, к тому же является депутатом Кушнаренковского сельсовета. Вот он и обратился с заявлением к Бастрыкину.
Тем временем учителям объявили выговор и оштрафовали на 500 рублей.
В МВД и в районной администрации комментариев получить не удалось. Редакция готова предоставить им возможность высказать свою точку зрения на описываемые события.