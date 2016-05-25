В Башкирии учитель обратился к Бастрыкину с жалобой на действия полицейских

В обращении также говорится, что приехавшие на место сотрудники полиции задержали шестерых преподавателей и вывезли их за пределы посёлка в автозаке. Пятеро из них согласились подписать протоколы и признались, что они употребляли спиртные напитки. При этом никакого медицинского освидетельствования произведено не было. Один из учителей, как выяснилось, никогда в жизни не пил спиртного, тогда его высадили из автобуса на расстоянии 3 километров от населённого пункта, и он возвратился на место сборов пешком.