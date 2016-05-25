В Башкирии прокуратура потребовала отставки руководства Кигинского района

Прокуратурой были выявлены следующие факты. В 2012 году Кутдусов посадил своего сына ведущим специалистом аппарата Совета. Для него был создан отдельный отдел, который состоял из единственной штатной единицы – начальника отдела. В 2014 чиновник незаконно оформил отпуск своему «чаду», которого арестовали за вождение без прав и медосмотра. О супруге председатель райсовета тоже позаботился – выдал подложные выписки из похозяйственных книг о правах на два земельных участка.