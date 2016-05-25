mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии прокуратура потребовала отставки руководства Кигинского района

25 мая 2016, 11:57
Прокуратура Башкирии обратилась к депутатам Кигинского района. По версии правоохранителей, глава Кигинского района Рафик Харисов и председатель райсовета Раян Кутдусов злоупотребляли полномочиями при расходовании бюджетных денег и распоряжении казенным имуществом, а также нарушали антикоррупционный закон, это и стало поводом для обращения к местным депутатам. Прокуратура потребовала отправить в отставку руководителей Кигинского района.

Прокуратурой были выявлены следующие факты. В 2012 году Кутдусов посадил своего сына ведущим специалистом аппарата Совета. Для него был создан отдельный отдел, который состоял из единственной штатной единицы – начальника отдела. В 2014 чиновник незаконно оформил отпуск своему «чаду», которого арестовали за вождение без прав и медосмотра. О супруге председатель райсовета тоже позаботился – выдал подложные выписки из похозяйственных книг о правах на два земельных участка.

Глава района Харисов также поспособствовал продвижению Кутдусова-младшего по службе – назначил его управляющим делами администрации района. Руководитель района также «подарил» в собственность своего родственника торговый павильон стоимостью 500 тысяч рублей с лишним.

Шесть миллионов рублей ушло в никуда – эта сумму чиновники списали за якобы выполненные работы на предприятии и оборудование, которое по факту не было поставлено.

- Прокуратура республики внесла в райсовет представление с требованием удалить главу муниципального образования Кутдусова в отставку и уволить главу администрации Харисова в связи с утратой доверия, - сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44