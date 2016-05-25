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В Башкирии поймали рэкетиров

25 мая 2016, 10:10
В Башкирии на четверых жителей поселка Чишмы завели уголовное дело по трем статьям: «Грабежи», «Разбой» и «Кража». Ущерб потерпевшему составил 650 тысяч рублей. Также был причинен легкий вред здоровью.

По версии следствия, в феврале 2015 года один из рэкетиров, 28-летний молодой человек, потребовал от мастера, занимающегося ремонтом автомобилей, передать ему часть прибыли. Через месяц он и трое его дружков (в возрасте от 25 до 31 года) подъехали к гаражу, в котором располагалась автомастерская. Рэкетиры избили жестянщика до бессознательного состояния, а когда тот пришел в себя, начали вымогать деньги, угрожая бейсбольной битой. Потерпевший отдал 15 тысяч рублей и обналичил еще шесть тысяч рублей со своей карты.

Через некоторое время эта же компания снова напала на несчастного, вывезла его на пустырь и заставила подписать документы о продаже им автомобиля Субару Форестер и ВАЗ-211440. Украли у него iPhone 5S и охотничий нож.

- Обвиняемые вину в совершении преступления не признали, - сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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