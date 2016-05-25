В Башкирии поймали рэкетиров

По версии следствия, в феврале 2015 года один из рэкетиров, 28-летний молодой человек, потребовал от мастера, занимающегося ремонтом автомобилей, передать ему часть прибыли. Через месяц он и трое его дружков (в возрасте от 25 до 31 года) подъехали к гаражу, в котором располагалась автомастерская. Рэкетиры избили жестянщика до бессознательного состояния, а когда тот пришел в себя, начали вымогать деньги, угрожая бейсбольной битой. Потерпевший отдал 15 тысяч рублей и обналичил еще шесть тысяч рублей со своей карты.