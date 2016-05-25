УМПО заплатит за смерть двух девочек у своего подземного перехода

Осенью 2013 года 53-летний дедушка с двумя внучками-близнецами не смог пройти по переходу и стал переходить улицу в неположенном месте. Пешеходов сбил «ВАЗ», за рулем которого сидел пьяный водитель. Дедушка получил серьезные травмы, а девочки скончались на месте.