УМПО заплатит за смерть двух девочек у своего подземного перехода

В собственности предприятия находился подземный пешеходный переход через улицу Сельскую-Богородскую. УМПО долго не ремонтировало его и содержало в аварийном и антисанитарийном состоянии.
Осенью 2013 года 53-летний дедушка с двумя внучками-близнецами не смог пройти по переходу и стал переходить улицу в неположенном месте. Пешеходов сбил «ВАЗ», за рулем которого сидел пьяный водитель. Дедушка получил серьезные травмы, а девочки скончались на месте.
Прокуратура Калининского района Уфы поддержала исковые требования матери и взыскала с предприятия 200 тысяч рублей. А Верховный суд поддержал эти требования.