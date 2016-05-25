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УМПО заплатит за смерть двух девочек у своего подземного перехода

25 мая 2016, 15:55
Резонансный случай осенью 2013 года всколыхнул Уфу. Тогда у подземного перехода, принадлежащего УМПО, погибли две 9-летние близняшки. Мать погибших обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда с УМПО. Предприятие обязали выплатить компенсацию родителям.

В собственности предприятия находился подземный пешеходный переход через улицу Сельскую-Богородскую. УМПО долго не ремонтировало его и содержало в аварийном и антисанитарийном состоянии.

Осенью 2013 года 53-летний дедушка с двумя внучками-близнецами не смог пройти по переходу и стал переходить улицу в неположенном месте. Пешеходов сбил «ВАЗ», за рулем которого сидел пьяный водитель. Дедушка получил серьезные травмы, а девочки скончались на месте.

Прокуратура Калининского района Уфы поддержала исковые требования матери и взыскала с предприятия 200 тысяч рублей. А Верховный суд поддержал эти требования.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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