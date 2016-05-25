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На пьедестале региональных праймериз в Башкирии - судебный пристав, экс-мэр Уфы и телеведущая

25 мая 2016, 13:58
Сегодня в Уфе огласили список победителей предварительного голосования «Единой России». В Башкирии по итогам рейтингового голосования первое место по федеральному избирательному округу занял главный судебный пристав республики Зариф Байгускаров.

На втором месте находится бывший мэр Уфы, а ныне депутат Госдумы Павел Качкаев. Тройку замыкает телеведущая Инга Юмашева. В первой десятке в порядке расположения по местам в списке депутаты Госдумы: Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Рима Баталова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Ильдар Бикбаев, помощник главы Башкирии Фарит Ганиев, и депутат Госсобрания Михаил Бугера.

Учитывая, что большинство кандидатов из первой десятки, скорее всего, пойдут бороться за места в Госдуме по одномандатным избирательным округам (напомним, что Зариф Байгускаров, Павел Качкаев, Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Ильдар Бикбаев стали победителями праймериз также в своих одномандатных округах), шансы на попадание в российский парламент имеют также депутат Госдумы Виктор Климов (11 место), депутаты Госсобрания Ирек Нигматуллин (12) и Константин Канунников (13), а также депутат Госдумы Рустам Ишмухаметов (14 место). Но кандидаты, которые находятся на местах ниже десятого, смогут стать депутатами только в случае, если партия наберет большой процент голосов избирателей в Башкирии.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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