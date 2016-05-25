На пьедестале региональных праймериз в Башкирии - судебный пристав, экс-мэр Уфы и телеведущая

Учитывая, что большинство кандидатов из первой десятки, скорее всего, пойдут бороться за места в Госдуме по одномандатным избирательным округам (напомним, что Зариф Байгускаров, Павел Качкаев, Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Ильдар Бикбаев стали победителями праймериз также в своих одномандатных округах), шансы на попадание в российский парламент имеют также депутат Госдумы Виктор Климов (11 место), депутаты Госсобрания Ирек Нигматуллин (12) и Константин Канунников (13), а также депутат Госдумы Рустам Ишмухаметов (14 место). Но кандидаты, которые находятся на местах ниже десятого, смогут стать депутатами только в случае, если партия наберет большой процент голосов избирателей в Башкирии.