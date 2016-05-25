Капитану «Уфы» Азамату Засееву перед свадьбой вернули паспорт

Справка. Азамат Засеев – полузащитник ФК «Уфа» с наибольшим количеством проведенных матчей за клуб, с сезона 2014/2015 является капитаном футбольного клуба «Уфа». 4 октября 2015 года в рамках чемпионата России против «Краснодара» в борьбе за мяч получил перелом ноги, и теперь восстанавливается после травмы. На поле после этого выходил в матче молодежной команды «Уфы», также был заявлен в качестве запасного игрока в матче со «Спартаком» 21 мая 2016 года. В его отсутствие на поле капитанскую повязку доверили полузащитнику Дмитрию Стоцкому.