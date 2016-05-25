Капитану «Уфы» Азамату Засееву перед свадьбой вернули паспорт

Как сообщил Медиакорсети капитан ФК «Уфа» Азамат Засеев, он отправится во Владикавказ, чтобы сыграть свадьбу. Она состоится пятого июня.
После победы над московским «Спартаком» Азамат потерял кошелек с паспортом и водительскими правами. Несмотря на то, что он готов был выплатить нашедшему его документы вознаграждение, их ему до вторника не вернули. Но это не помешает его планам сыграть свадьбу.
- Документы или вытащили, или я их сам потерял, - рассказал футболист. - Но права я уже сделал. Я думаю, с паспортом тоже проблем не будет.
Фортуна продолжает улыбаться игрокам "Уфы" после победного домашнего матча над "Спартаком". Как стало известно Медиакорсети, в среду, 25 мая, документы Азамату вернули.
- Сегодня вернули документы, - сказали в пресс-службе клуба. - Студент из Чишмов нашел их за гаражами у себя в Чишмах. А это значит, что никаких препятствий для проведения свадьбы у Засееве теперь нет.
Справка. Азамат Засеев – полузащитник ФК «Уфа» с наибольшим количеством проведенных матчей за клуб, с сезона 2014/2015 является капитаном футбольного клуба «Уфа». 4 октября 2015 года в рамках чемпионата России против «Краснодара» в борьбе за мяч получил перелом ноги, и теперь восстанавливается после травмы. На поле после этого выходил в матче молодежной команды «Уфы», также был заявлен в качестве запасного игрока в матче со «Спартаком» 21 мая 2016 года. В его отсутствие на поле капитанскую повязку доверили полузащитнику Дмитрию Стоцкому.