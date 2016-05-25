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Капитану «Уфы» Азамату Засееву перед свадьбой вернули паспорт

25 мая 2016, 14:46
Полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев определился с датой свадьбы. Это торжественное событие в его жизни произойдет 5 июня.

Как сообщил Медиакорсети капитан ФК «Уфа» Азамат Засеев, он отправится во Владикавказ, чтобы сыграть свадьбу. Она состоится пятого июня.

После победы над московским «Спартаком» Азамат потерял кошелек с паспортом и водительскими правами. Несмотря на то, что он готов был выплатить нашедшему его документы вознаграждение, их ему до вторника не вернули. Но это не помешает его планам сыграть свадьбу.

- Документы или вытащили, или я их сам потерял, - рассказал футболист. - Но права я уже сделал. Я думаю, с паспортом тоже проблем не будет.

Фортуна продолжает улыбаться игрокам "Уфы" после победного домашнего матча над "Спартаком". Как стало известно Медиакорсети, в среду, 25 мая, документы Азамату вернули.

- Сегодня вернули документы, - сказали в пресс-службе клуба. - Студент из Чишмов нашел их за гаражами у себя в Чишмах. А это значит, что никаких препятствий для проведения свадьбы у Засееве теперь нет.

Справка. Азамат Засеев – полузащитник ФК «Уфа» с наибольшим количеством проведенных матчей за клуб, с сезона 2014/2015 является капитаном футбольного клуба «Уфа». 4 октября 2015 года в рамках чемпионата России против «Краснодара» в борьбе за мяч получил перелом ноги, и теперь восстанавливается после травмы. На поле после этого выходил в матче молодежной команды «Уфы», также был заявлен в качестве запасного игрока в матче со «Спартаком» 21 мая 2016 года. В его отсутствие на поле капитанскую повязку доверили полузащитнику Дмитрию Стоцкому.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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